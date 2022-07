टीचर ने कहा था 'लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगी', बोर्ड रिजल्ट के बाद छात्रा ने दिया ऐसा जवाब, मैसेज वायरल

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 26 जुलाई: शायद ही कोई ऐसा होगा, जिसमें अपनी स्टूडेंट लाइफ में टीचर से कभी डांट नहीं खाई हो। कई ऐसे भी होंगे, जिन्होंने स्कूल या फिर ट्यूशन में कई बार टीचर से ये सुना होगा कि 'तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे' या फिर 'ऐसे ही चलेगा तो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा'। हालांकि शिक्षक कभी भी अपने छात्र का बुरा नहीं चाहता, क्योंकि हमारी संस्कृति में गुरु का दर्जा सबसे बड़ा होता है और हर शिक्षक अपने छात्र को आगे बढ़ाता हुआ देखना चाहता है, जिसकी वजह से उनको कुछ ऐसा कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन कभी-कभी टीचर की कही बात छात्र के मन में घर कर जाती है और फिर वो शिक्षक की बात सच मान लेते हैं। अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्रा ने अपनी टीचर को 2 साल बाद करारा जवाब दिया है।

Two years ago, me and my friend decided to text our teacher the day our results come out 😀 pic.twitter.com/iDUd6XyhZG