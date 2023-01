मुगल गार्डन से अमृत उद्यान तक, राष्ट्रपति भवन की बागवानी कितनी बदली है ? जानिए

राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान अपने इतिहास में काफी कुछ समेटे है। आमतौर पर यह धारणा है कि इसकी डिजाइन एडविन लुटियंस ने बनाई थी, लेकिन वास्तविकता अलग है।

भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष में शनिवार को राष्ट्रपति भवन के विश्व प्रसिद्ध मुगल गार्डन का नाम बदलकर 'अमृत उद्यान' कर दिया गया। इससे पहले केंद्र सरकार ऐतिहासिक राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर चुकी है। हर साल की तरह इस साल 'अमृत उद्यान' 31 जनवरी से जनता के लिए खोला जा रहा है। 15 एकड़ में फैला 'मुगल गार्डन' या 'अमृत उद्यान' बागवानी के लिए स्वर्ग माना जाता रहा है। प्रेसिडेंट एस्टेट में मौजूद मुगल गार्डन, जिसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'अमृत उद्यान' दिया है, वह 1928-29 में तैयार हुआ था।

