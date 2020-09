पूर्व नेवी अफसर ने मांगी सुरक्षा, बोले- वे लोग मेरे बच्चों और परिवार को पहुंचा सकते हैं नुकसान

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक कार्टून को लेकर शिवसैनिकों के हमले का शिकार हुए पूर्व नौसैनिक मदन शर्मा ने अब सीएम से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा, वे लोग मेरे बच्चों और परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं सीएम से निवेदन करता हूं कि मेरे परिवार को सुरक्षा दें। बता दें कि शुक्रवार को कुछ लोगों ने रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मदन शर्मा को बुरी तरह से पीट दिया। मदन शर्मा का आरोप है कि उनके साथ मारपीट करने वाले शिवसेना के लोग थे। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ भी दिया गया।

Mumbai में रिटायर्ड Navy Officer को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पीटा, 6 लोग गिरफ्तार | वनइंडिया हिंदी

इसके साथ ही पूर्व नेवी अफसर ने सीएम उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। मदन शर्मा ने कहा, अगर उद्धव ठाकरे से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे दें। उद्धव ठाकरे के संगठन और सारे कार्यकर्ताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की घटना दोबारा किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। बता दें कि पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मदन शर्मा के साथ मारपीट की घटना सुबह करीब 11.30 बजे उपनगर कांदिवली के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स इलाके में हुई।

All workers and organisations of Uddhav Thackeray ji should seek apology from the entire nation, that such incident does not take place again with anyone else: Madan Sharma, retired Navy officer https://t.co/hsrmMR5Lkf