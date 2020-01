पूर्व आईएएस अफसर कन्नन गोपीनाथन प्रयागराज एयरपोर्ट से वापस भेजे गए

India

oi-Rizwan M

नई दिल्ली। पूर्व आईएएस अफसर कन्नन गोपीनाथन को शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। गोपीनाथन नागरिकता कानून और एनसआरसी पर चर्चा को लेकर होने वाली एक सभा में भाग लेने के लिए शनिवार दोपहर यहां पहुंचे थे। गोपीनीथन को पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही रोक लिया और कहा कि आपको भीतर शहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनके लेने जो गाई एयरपोर्ट पर आई, उसे भी पुलिस जबरन वहां से थाने ले गई। कन्नन ने ट्वीट कर खुद को डिटेन किए जाने की जानकारी दी।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए के तौर तरीके और वहां तमाम मुख्यधारा की राजनीति जाने के विरोध में इस्तीफा देने वाले पूर्व IAS ऑफिसर कन्नन गोपीनाथन ने खुद को शहर में ना जाने देने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। एक संस्था ने नागरिकता कानून को लेकर कार्यक्रम रखा था। जिसमें कन्नन को बुलाया गया था।

गोपीनाथन ने ट्वीट किया, मुझे इलाहाबाद एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस ने मुझे हिरासत में लेकर वापस दिल्ली की फ्लाइट लेने पर मजबूर किया। बनाना रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश हर मुझे दिल्ली के लिए फ्री फ्लाइट दे रहा है। योगी आदित्यनाथ फ्री स्पीच से बेहद डरते हैं। यूपी पुलिस को टैग करते हुए पूर्व आईएएस ने कहा, मैं बहुत जल्दी ही फिर आऊंगा, इस बार एडवांस में बुकिंग करा लेना।

Not allowed to get out of Allahabad airport and put on a flight to Delhi.

Independent Banana Republic of Uttar Pradesh offers free Delhi travel every time.@myogiadityanath is so afraid of free speech.

Will be coming again. Make your bookings in advance this time @Uppolice https://t.co/588cXVYbiP