पुणे: बिबवेवाडी स्थित गोदाम से उठी आग की ऊंची-ऊंची लपटें, मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां मौजूद

पुणे। महाराष्ट्र में पुणे के बिबवेवाडी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक गोदाम से आग की बड़ी-बड़ी लपटे उठने लगीं। गोदाम में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की छह गाड़ियां पहुंच गई हैं। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गोदाम में लगी भीषण आग की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें काले धुएं के गुबार को कई फीट ऊपर उठते देखा जा सकता है।

मौके पर मौजूद दमकल विभाग के ऑफिसर रामटेक ने मीडिया को बताया कि बुधवार करीब चार बजे उन्हें गोदाम में आग लगने की खबर मिली। कंट्रोल रूम को सूचना मिलते ही मौके पर 6 फायर इंजन को लाया गया। आग पर काबू पाने का काम जारी है। गोदाम में लगी आग लेवल 2 की है, खुशकिस्मती से कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल आग लगने के असल कारणों का पता नहीं चल पाया है।

