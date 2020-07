वंदे भारत मिशन का पांचवां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा, अब तक 8 लाख से अधिक भारतीय लौटे स्वदेश

India

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के दौर में दूसरे देशों में फंसे अपने नागिरकों को स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने एयर इंडिया के साथ मिलकर 'वंदे भारत मिशन' की शुरुआत की थी। रविवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि मिशन के तहत 6 मई, 2020 से अब तक विभिन्न देशों से करीब 814,000 से अधिक फंसे हुए भारतीय को स्वदेश वापस लाया जा चुका है। पुरी ने एक ट्वीट में कहा, 'वंदे भारत दुनिया भर में फंसे और परेशान भारतीयों के लिए आशा और खुशी का मिशन बना हुआ है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्वीट में बताया है कि 270,000 से अधिक लोगों को 53 देशों की उड़ानों से भारत लाया गया है। उन्होंने बताया कि वंदे भारत मिशन अब 1 अगस्त, 2020 से चरण -5 में पहुंच जाएगा फिलहाल में चौथे चरण में वापस आए नागरिकों का ब्योरा तैयार करने में का काम कर रहे हैं। इस अभियान के पांचवें चरण में हम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कतर, ओमान, यूएई, सिंगापुर, यूके, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, सऊदी अरब, बहरीन, न्यूजीलैंड, फिलीपींस जैसे देशों से और अधिक मिलकर काम करेंगे। जैसे हमने पहले किया था, इस चरण की प्रगति के रूप में और गंतव्य और उड़ानें जोड़ी जाएंगी।

