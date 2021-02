केजरीवाल ने जारी की 26 जनवरी के बाद गिरफ्तार 115 लोगों की लिस्ट, बोले- गायब किसानों को ढूंढ़ने में करेंगे मदद

India

नई दिल्ली। दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बुधवार को 115 लोगों की लिस्ट जारी है। ये 115 लोग वो हैं जो 26 जनवरी की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और राजधानी की अलग-अलग जेलों में बंद हैं। केजरीवाल ने इस लिस्ट को जारी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार गायब किसानों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।

26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद 100 से ज्यादा किसान गायब हैं। इसको लेकर किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को अरविंद केजरीवाल से मिला था। जिसके बाद केजरीवाल ने जेलों के अपने अधिकार क्षेत्र में होते हुए कहा था कि जो लोग जेलों में हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी जााएगी ताकि उनके परिवारों को पता चल सके।

इसके बाद आज अरविंद केजरीवाल ने 115 लोगों की लिस्ट जारी है और बताया है कि किस-किस जेल में कितने लोग बंद हैं, जो किसान आंदोलन से गिरफ्तार किए गए हैं। केजरीवाल ने इसको लेकर कहा, हमें सूचना मिली कि दिल्ली किसान आंदोलन में जो लोग हिस्सा लेने आए थे वे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। दिल्ली के अलग-अलग जिलों में जिन लोगों को किसान आंदोलन के संबंध में गिरफ्तार किया गया है उनकी हमने कल एक लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट हम अभी जन सूचना के लिए जारी कर रहे हैं। लिस्ट 115 लोगों की है। इस लिस्ट में उनका नाम और वे किस दिन गिरफ्तार हुए ये सब है। मैं उम्मीद करता हूं इस लिस्ट से लापता लोगों का पता चल जाएगा। अगर कोई रह जाता है तो उन्हें ढूंढवाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से बात करूंगा।

Kejriwal Govt issues the list of 115 farmers who were arrested by Delhi Police.

Kejriwal Govt will take all efforts to reconnect the missing farmers with their families. pic.twitter.com/rvo1F9AOEs