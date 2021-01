Farmer Protest: राकेश टिकैत की रूल बुक, मिलने से पहले ठीक से पढ़ लें नेता, नहीं तो...

India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर बीते दो महीने से ज्‍यादा समय से दिल्‍ली के अलग-अलग बॉर्डरों पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। उनकी सीधी मांग है कि बिल वापस ली जाए। इस बीच किसानों के नेता राकेश टिकैत ने नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी दे डाली है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने कहा है कि जब तक सरकार बात नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं।

राकेश टिकैत ने साफ तौर कह दिया है कि प्रदशर्न स्‍थल पर आने वाले राजनेता केवल "प्रदर्शनकारियों के साथ बैठ सकते हैं ना कि वोट तलाशने की कोशिश करें। आज शाम बैठक के बारे में पूछे जाने पर बीकेयू नेता और भारतीय किसान यूनियन (दकौंडा) के प्रतिनिधि बूटा सिंह बुर्जगिल ने संवाददाताओं से कहा, "यदि राजनेता मंच से संबोधित करते हैं, तो यह हमारे आदेशों का उल्लंघन है। राजनेता आकर सिर्फ प्रदर्शनकारियों के साथ बैठ सकते हैं।

वहीं राकेश टिकैत ने आंदोलन को लेकर राजनीति कर रहे विपक्षी दलों को भी कड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने विपक्ष को उनके मंच से राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। टिकैत ने कहा, विपक्ष यहां पर वोट तलाशने नहीं आए। विपक्ष यहां हमदर्दी के लिए आता है। हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।

The Opposition leaders must be coming out of empathy. There's no point for them to look for votes here. We will talk to the government as we believe that the issue can only be solved with dialogue: Rakesh Tikait Bharatiya Kisan Union leader pic.twitter.com/Vr0l5l8rxL