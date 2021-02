हरियाणा के इन जिलों में 5 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद, राकेश टिकैत ने कहा-ये आंदोलन फोन-व्हाट्सऐप पर नहीं चलता

India

नई दिल्ली। Farmers Protest. कृषि कानून( Farm Laws) को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों की तादात में किसान दिलली बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। 26 जनवरी को हुए ट्रैक्टर परेड क दौरान हुई हिंसा के बाद से हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई। अब इस पर से धीरे-धीरे इस पर से रोक हटाई जा रही है।

हरियाणा सरकार ने गुरुवार को कैथल, जींद और रोहतक में मोबाइल इंटरनेट सवा पर लगाई गई पाबंदी को हटा ली, जबकि सोनीपत और झज्जर में लगाई गई पाबंदी को 5 फरवरी की शाम 5 बजे तक के लिए जारी रखा है। सरकार ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए ये फैसला लिया। प्रदेश में कानून-व्यवस्था के स्तर पर किसी भी तरह की बाधा से बचने के लिए हरियाणा सरकार ने दो जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक जारी रखी है। इन दोनों जिलों में वॉयस कॉल सेवा जारी है, बाकी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं , बल्क मैसेज , डोंगल सेवाओं पर रोक लगा रखी है।

वहीं इस रोक पर किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये आंदोलन जन आंदलन है, ये मोबाइल और व्हाटसऐप पर चलने वाला आंदोलन नहीं है। इस रोक से आंदोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की सारी कील काट कर जाएंगे।

It's ideological revolution, doesn't run on phone-WhatsApp. It's a revolution against sale of crops on half price...Agitation going on fine. We won't leave just like that. Dilli Police ki saari keel kaat ke jaaenge: Rakesh Tikait, Bharatiya Kisan Union on suspension of internet pic.twitter.com/Mwl6olhw9M