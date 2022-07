National Herald case: सोनिया गांधी को ED का नया समन, 25 जुलाई नहीं अब इस तारीख को होगी पूछताछ

India

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 22 जुलाई। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रवर्तन निदेशालय एक और समन भेजा है। जिसमें उनके बलावे की तरीख में फेरबदल कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि ईडी उनसे पूछताछ के लिए सुविधाजनक स्थिति में नहीं है। अब एक और तारीख दी जा रही है।

दरअसल, नेशनल हेराल्ड केस यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में कथित वित्तीय नियमितताओं से जुड़ा है। जिसमें कांग्रेस के दोनों प्रमुख नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी शेयरधारक हैं। मामले में इससे पहले राहुल गांधी से पांच दिन पूछताछ हो चुकी है। मामले इससे पहले में सोनिया गांधी 21 जुलाई को पेश हुईं थी। ईडी के अधिकारियों ने उसे 2 घंटे पूछताछ की थी। इसके बाद फिर से उन्हें 25 जुलाई को बुलाया गया था। लेकिन ईडी के अधिकारियों ने समन की तारीख में बदलाव करते हुए फिर से नया समन भेजा है। जिसमें कहा है कि अब उन्हें ईडी के समक्ष 26 जुलाई को पेश होना है।

Earlier, they had called (Congress interim President Sonia Gandhi) on Monday (July 25) for questioning, but now they are saying that they are not in a convenient position on that day. They're asking for another date: Congress general secretary K C Venugopal pic.twitter.com/7Gox4qaAWB