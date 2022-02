जिस गोवा में कांग्रेस वोट मांग रही है, वह नेहरू के कारण 15 साल देरी से आजाद हो सका- पीएम मोदी

India

oi-Sagar Bhardwaj

पणजी, 10 फरवरी। चुनावी राज्य गोवा के मापुसा में आज पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जिस गोवा में आज कांग्रेस वोट मांग रही है, वही गोवा कांग्रेस के कारण देश की आजादी के 15 साल बाद आजाद हो सका।

उन्होंने जनता से कहा कि भारत के पास सेना थी, हथियार थे लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने लालकिले की प्राचीर से गोवा में सेना भेजने से साफ इंकार कर दिया और गोवा वासियों को मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि गोवा के लोग अपनी आजादी के लिए लड़ते रहे लेकिन कांग्रेस ने उनकी कोई मदद नहीं की।

#WATCH | Congress Govt didn't liberate Goa for 15 years after Independence. People of Goa kept fighting but Congress Govt didn't help. From the ramparts of Red Fort, India's first PM, Jawaharlal Nehru had said that he won't send forces for the liberation of Goa: PM Modi in Mapusa pic.twitter.com/w6HLUjlnUn