लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस या फिर रिन्यूअल, अब RTO जाने की जरूरत नहीं,ऑनलाइन मिलेंगी ये 18 सर्विस, देखें लिस्ट

नई दिल्ली: अगर आपको लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराना हो, अब इन सब कामों के लिए आपको आरटीओ (RTO) जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं आरटीओ से जुड़ी अब आप 18 काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक नई अधिसूचना जारी कर बताया गया है कि अब से आरटीओ की ओर से दी जाने वाली कई जरूरी सेवाओं को ऑनलाइन कर दी गई हैं। रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्ट्री ने बताया है कि 04 मार्च 2021 से आधार वेरिफिकेशन के जरिए कॉन्टैक्टलेस सर्विस की शुरुआत की गई है। इसके लिए आपको बस अधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड को वेरिफाई करना होगा, जिसके बाद आप नीचे दिए गए 18 सुविधाओं का फायदा उठा डिजिटल तरीके से सकते हैं।

जानिए रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्ट्री ने क्या कहा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, आम लोगों को सुविधाजनक और बिना परेशानी के सेवाएं देने के लिए मंत्रालय नागरिकों को कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कॉन्टैक्टलेस सर्विस का लाभ उठाने का मौका दे रही है। इसके लिए किसी भी नागरिक को आधार वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप दिखाकर इन सुविधाओं का लाभ ले सकता है।

RTO से जुड़ी ये 18 सर्विस अब मिलेगी ऑनलाइन

1.लर्नर्स ड्राइविंग यानी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस

2. ड्राइविंग लाइसेंस का रिनुअल (जिसके लिए गाड़ी चलाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती)

3. डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस

4.ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलना / पंजीकरण सर्टिफिकेट

5. इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करना

6.लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को छोड़ना

7.मोटर वाहन के अस्थाई पंजीकरण के लिए आवेदन

8.पूरी तरह से बनी हुई बॉडी के साथ मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन

9.रजीस्ट्रेशन के लिए डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन

10. पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए एनओसी देने के लिए आवेदन

11. मोटर वाहन के स्वामित्व (ऑनरशिप) के हस्तांतरण (ट्रांसफर) की सूचना

12. मोटर वाहन के मालिकाना हक के हस्तांतरण के लिए आवेदन

13. पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता बदलने की सूचना

14. मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर से चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन

15. राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के नए पंजीकरण चिह्न के लिए आवेदन

16. राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन को नया पंजीकरण चिह्न सौंपने के लिए आवेदन

17. किराया-खरीद समझौते का अनुबंध

18. किराया-खरीद समापन समझौता

Certain services regarding Driving License and Certificate of Registration have been made completely online. Now these services can be availed without going to RTO. With Aadhaar authentication, on voluntary basis, anyone can get the benefit of these contactless services. pic.twitter.com/UBBvbbsGfG