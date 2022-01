India

oi-Bhavna Pandey

बेंगलुरू, 25 जनवरी। कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वैरिएंट ने लोगों को बड़ा ही कन्‍फ्यूज कर दिया है। कई मरीज हैं जिनमें कोरोना के नए वेरिएंट के सारे लक्षण नजर आ रहे हैं लेकिन उनकी टेस्‍ट रिपोर्ट निगेटिव आ रही है वहीं ऐसे भी मामले सामने आए है जिनमें कोविड के लक्षण ना के बराबर हैं लेकिन उनकी टेस्‍ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। हालांकि डॉक्‍टर शुरूआत से ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन से लोगों की जान को खतरा नहीं हैं। कोरोना के अन्‍य वेरिएंट की अपेक्षा ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है लेकिन इसके लक्षण इतने सामान्‍य है कि सामान्‍य फ्लू औी इसमें अंतर कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। वहीं अब विदेश के बाद अब भारतीय ओमिक्रॉन के मरीजों में बिलकुल अलग लक्षण देखने को मिल रहा है।

