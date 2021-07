India

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 7 जुलाई। हिंदी सिनेमा का एक और जगमगाता सितारा सदा के लिए दुनिया को अलविदा कह गया। बुधवार को बॉलीवुड दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। 98 वर्षीय दिलीप कुमार की मौत की खबर सुनकर बॉलीवुड ही नहीं उनके लाखों फैंस को धक्‍का लगा है। दिलीप कुमार जो बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के रुप में जाने जाते थे। मुहम्मद युसूफ खान ऊर्फ दिलीप कुमार अपने समय के सबसे मंहगे कलाकारों में से एक थे। आइए जानते हैं दिलीप एक फिल्‍म के लिए कितना करते थे चार्ज.....

English summary

Dilip Kumar was the most expensive star of his time, know how much he used to charge