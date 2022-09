धोनी झारखंड के स्थायी निवासी माने जाएंगे या नहीं ? 1932 के खतियान में नाम रहना हुआ जरूरी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

रांची, 15 सितंबर: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने तमाम राजनीतिक संकटों के बीच एक बहुत बड़ा फैसला किया है। उसने प्रदेश में नई डोमिसाइल पॉलिसी की घोषणा कर दी है, जिसके तहत राज्य के स्थायी निवासी का लाभ उठाने के लिए 1932 के लैंड रिकॉर्ड में नाम होना जरूरी है। जो लोग भूमिहीन हैं या किसी वजह से उनका नाम 1932 के खतियान में दर्ज नहीं है तो वह अपने ग्राम सभा से इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। लेकिन, भारत के स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इनमें से किसी भी दायरे में नहीं आते। जबकि, धोनी का परिवार पिछले करीब 6 दशकों से स्थायी तौर पर रांची में रह रहा है।

English summary

The announcement of the new domicile policy in Jharkhand means that even cricketer Mahendra Singh Dhoni cannot be considered as the domicile of the state