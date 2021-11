मलिक ने फडणवीस पर फोड़ा हाई़ड्रोजन बम, कहा-'वानखेड़े को बचाने की कोशिश कर रहे पूर्व CM, करते थे धन उगाही'

India

मुंबई, 10 नवंबर। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बुधवार को प्रेसवार्ता करके पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आज सुबह कहा कि 'मेरे पास सबूत हैं, जिससे साबित होता है कि जब देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुखिया थे तब उनके इशारे पर महाराष्ट्र में जमकर धन उगाही हुई, उनके कार्यकाल में नकली नोटों का कारोबार चल रहा था। देवेंद्र के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में जमकर जाली नोटों का कारोबार फला-फूला था।'

I'm fighting against a man who is framing innocent people in fake cases. Devendra Fadnavis is not only diverting my issue but also trying to defend Sameer Wankhede: Maharastra Minister and NCP leader Nawab Malik