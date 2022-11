Demonetisation : 6 साल बाद भी 'कैशलेस इंडिया' दूर का सपना ! जनता के पास रिकॉर्ड 30.88 लाख करोड़ रुपये नकदी

India

oi-Jyoti Bhaskar

Demonetisation यानी नोटबंदी के 6 साल बाद भारत की जनता के पास 30.88 लाख करोड़ रुपये नकद हैं। ये एक नया रिकॉर्ड स्तर है। जनता के पास नकदी कम हो, कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिले, बैंक की नजरों से बचकर या चोरी-छिपे कैश का लेन-देन न हो, ऐसे विजन के साथ नोटबंदी के फैसले को जोड़ा गया, लेकिन 21 अक्टूबर की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 6 साल में भारत की जनता के पास कैश की मात्रा बढ़ी है। कहा गया है कि 30.88 लाख करोड़ की नकदी रखने वाली जनता एक नया रिकॉर्ड कायम कर चुकी है।

English summary

Currency with the public has jumped to a new high of ₹ 30.88 lakh crore as of October 21, illustrating that cash usage is still robust even six years after the demonetisation move.