दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया पूर्व एमएलसी त्रिलोचन सिंह की मौत का मामला, CBI जांच की मांग

नई दिल्ली, 12 सितंबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व एमएलसी त्रिलोचन सिंह वजीर का क्षत-विक्षत शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर क्राइम ब्रांच को भेज दिया है। वारदात की सूचना मिलने के बाद त्रिलोचन सिंह का शव पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली के मोती नगह स्थित एक फ्लैट से बरामद किया था। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज दिल्ली में रहस्यमय परिस्थितियों में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सदस्य विधान परिषद एस त्रिलोचन सिंह वजीर की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है।

इस मामले में पुलिस हत्या का केस दर्ज आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जम्मू में आरोपी हरप्रीत के परिवार की भी जांच हो रही है। हरप्रीत के फेसबुक अकाउंट से एक चिट्ठी की तस्वीर पोस्ट की गई थी जिस सिलसिले में क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रांतीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक की और त्रिलोचन सिंह वजीर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की सीबीआई जांच की है। इस बैठक में पूर्व मंत्री अजय सदोत्रा, पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया, रतन लाल गुप्ता, सज्जाद अहमद किचलू ने एक संयुक्त बयान जारी कर दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है।

The FIR registered by Delhi Police in connection with former Jammu & Kashmir MLC Trilochan Singh Wazir has been transferred to the Crime Branch

Singh's decomposed body was found in a flat in West Delhi yesterday