Delhi Metro: मजेंटा लाइन के बाद इस रूट पर दौड़ेगी ड्राइवरलेस मेट्रो, जल्द मिलेगी सौगात

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। Driverless Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने शनिवार को बताया कि जल्द ही दिल्ली वालों को पिंक लाइन पर भी चालक रहित (ड्राइवरलेस मेट्रो) में बैठने का मौका मिलेगा। DMRC के मुताबिक साल 2021 के मध्य तक 59 किमी लंबी पिंक लाइन पर भी ड्राइवरलेस मेट्रो दौड़ने लगेगी। बता दें कि जनकपुरी वेस्ट से बॉटनिकल गार्डन के बीच 37 किमी लंबी मैजेंटा लाइन को पहले ही ड्राइवरलेस मेट्रो बनाया जा चुका है। अब जल्द ही पिंक लाइन को भी चालक रहित मेट्रो की सौगात मिलने वाली है।

बता दें कि दिल्ली में मजलिस पार्क से शिव विहार को जोड़ने वाली 59 किमी लंबी पिंक लाइन पर बड़ी संख्या में लोग मेट्रो में चढ़ते हैं। इस बीच पिंक लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने की अनुमति मिल गई है। बता दें कि पिछले वर्ष के अंत में 28 दिसंबर, 2020 को दिल्ली मेट्रो ने जनकपुरी पश्चिम से चलकर बॉटेनिकल गार्डन जाने वाली मेट्रो मजेंटा लाइन को ड्राइवरलेस मेट्रो में परिवर्तित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

After starting driverless services on the 37 km long Magenta Line (Janakpuri West–Botanical Garden), another major corridor of the Delhi Metro, the 59 km long Pink Line (Majlis Park–Shiv Vihar) will also have driverless operations by the mid of 2021: Delhi Metro Rail Corporation pic.twitter.com/tTAeuViwvO