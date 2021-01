Delhi Fire: मोती नगर इलाके में हार्ले डेविडसन के शोरूम में लगी भीषण आग, 4 लोगों को बचाया गया

India

oi-Pallavi Kumari

Delhi Fire broke at Harley Davidson showroom in Moti Nagar: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मोती नगर इलाके के हार्ले डेविडसन शोरूम में भीषण आग लग गई थी। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक आग रात के 1 बजकर 38 मिनट पर मोती नगर में स्थित हार्ले डेविडसन शोरूम में लगी।आग हार्ले डेविडसन शोरूम के इमारत की पहली और दूसरी मंजिल पर लगी थी। इमारत की तीसरी मंजिल पर नाइट क्लब से 4 लोगों को बचाया गया है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली फायर सर्विस ने जानकारी दी है कि सूचना मिलने पर 25 दमकल गाड़ियां घटना स्थल पर भेजी गई थी। आग पर सुबह 5 बजकर 50 मिनट पर काबू पाया लिया था।

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ना ही घटनास्थल पर किसी भी तरह से किसी शख्स को नुकसान पहुंचने की खबर है। मौके पर फिलहाल दमकल विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं।

Fire broke out at Harley Davidson showroom situated at first & second floors of a building in Moti Nagar at 1:38 am today. 4 people were rescued from night club at third floor of the building. 25 fire engines were rushed. Fire brought under control at 5:50 am: Delhi Fire Service pic.twitter.com/i0zaZHiyb5