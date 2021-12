भारत-चीन तनाव: पूर्वी लद्दाख पर रक्षा मंत्रालय ने जारी की साल के अंत में समीक्षा, बताई अहम बातें

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 31 दिसंबर: भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव को लेकर रक्षा मंत्रालय ने साल के अंत में भारतीय सेना के संचालन पर समीक्षा की है। इस दौरान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एलएसी पर एक से अधिक क्षेत्रों में सेना की ओर से यथास्थिति को बदलने के लिए चीनियों की तरफ से एकतरफा और उत्तेजक कार्रवाइयों का पर्याप्त तरीके से उपाय किया गया है। मंत्रालाय ने बताया कि जिन गतिरोध वाली जगहों में दोनों देशों के सैनिक सीमा से पीछे नहीं हटे हैं, उन इलाकों में सैनिकों की संख्या को पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने भारत के दावों को सुनिश्चित करते हुए चीनी सैनिकों का दृढ़ और शांतिपूर्ण तरीके से निपटना जारी रखा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण और सैनिकों की तैनाती के मद्देनजर भारतीय सेना को भी पुनर्गठित और ठीक करने जैसा बनाया गया है।

Defence Ministry Year-End Review on Indian Army operations in Eastern Ladakh: The unilateral and provocative actions by the Chinese to change the status quo by force, in more than one area on the LAC, has been responded to in adequate measure (1/2)