युद्ध में हताहत सैनिकों के परिवार को मिलने वाली मदद को बढ़ाकर किया 4 गुना

नई दिल्ली। युद्ध में हताहत हुए सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को सरकार ने बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सेना की दीर्घलंबित मांग स्वीकार करते हुए युद्ध में हताहत हुए सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को मौजूदा 2 लाख रुपये से बढ़ा कर 8 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इस तरह देखा जाए तो सरकार ने आर्थिक सहायता में 4 गुना वृद्धि की है।

अभी युद्ध में शहीद होने वालों और 60 प्रतिशत या उससे अधिक अपंगता झेलने वालों के अलावा कई अन्य श्रेणी के तहत आने वाले सैनिकों को दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया, रक्षा मंत्री ने युद्ध हताहतों की सभी श्रेणी के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने को सैद्धांतिक स्वीकृति दी।

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has given in principle approval to enhancement of monetary assistance to Next of Kin (NoK) of all categories of Battle Casualty (BC) from Rs two lakh to Rs eight lakh.

The amount will be granted under Army Battle Casualties Welfare Fund (ABCWF).