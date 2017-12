रक्षा मंत्री ने की किंग खान की तारीफ, सेना के लिए किया ये खास काम

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में सशस्त्र बल ध्वज दिवस जागरूकता अभियान का समर्थन करने के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को "आभार" व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री ने अभियान का समर्थन करने के लिए एक नोट भेजकर शाहरुख के प्रयास की सराहना की है। शाहरुख ने सोशल मीडिया पर लेटर की फोटो भेजी है। आपको बता दें कि सुपरस्टार अक्षय कुमार सुरक्षाबलों के कार्यक्रमों में अक्सर देखे जाते हैं। अब किंग खान भी उसी राह पर चल पड़े हैं।

Thank u Ma’m @nsitharaman for the opportunity. This is the least we can do for our Armed Forces.Will convey ur msg to the whole team. Jai Hind pic.twitter.com/0Wq3RsEja8