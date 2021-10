कोरोना से राहत: देश में 20 हजार से नीचे पहुंचे नए मामले, 203 दिनों बाद एक्टिव केस भी सबसे कम

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों को लेकर राहत की खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,833 नए मामले सामने आए। वहीं, सक्रिय मामले 203 दिन के बाद सबसे कम 2,46,687 दर्ज किए गए हैं। इस बीच बड़ी संख्या में लोगों का कोविड टेस्ट भी किया जा रहा है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने बुधवार को बताया कि 5 अक्टूबर तक देश में कुल 57,68,03,867 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। इनमें से 14,09,825 टेस्ट मंगलवार को किए गए।

कोरोना वायरस के नए मामलों में राहत के साथ बीते 24 घंटे में 24,770 लोग महामारी से ठीक भी हुए। हालांकि इस दौरान देश में मौतें भी हुईं, 278 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। मंगलवार को भी कोरोना वायरस के नए मामलो 20 हजार के आंकड़े से कम दर्ज किए गए थे। इस दिन 18346 नए मामले सामने आए और 263 लोगों की मौत हुई। मंगलवार को नए मामलों में इतनी कमी 201 दिन बाद दर्ज की गई थी। बीते दिन 4770 लोग कोविड से ठीक भी हुए थे।

COVID19 | India reports 18,833 new cases in the last 24 hours; Active caseload stands at 2,46,687; lowest in 203 days, as per Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/DLPR1hh7T3