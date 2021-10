ओमान जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर, वैक्सीन लिस्ट में शामिल COVAXIN

India

oi-Love Gaur

मस्कट, 27 अक्टूबर: ओमान से अब भारतीय कामगारों के लिए एक अच्छी खबर आई है।अब वैक्सीन लेने वाले भारतीय यात्रियों को बिना क्वारंटाइन के ओमान की यात्रा करने की अनुमति मिल गई है। ओमान में भारतीय दूतावास ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि कोवैक्सीन अब बिना क्वारंटाइन के ओमान की यात्रा के लिए कोविड-19 टीकों की अनुमोदित सूची में जोड़ा गया है।

भारतीय दूतावास की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय दूतावास, मस्कट को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि ओमान सरकार ने ओमान की यात्रा के लिए कोविड-19 टीकों की अनुमोदित सूची में कोवैक्सीन को शामिल किया है। इसको लेकर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने 27 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी।

COVAXIN has now been added to the approved list of COVID19 vaccines for travel to Oman without quarantine: Embassy of India in Oman pic.twitter.com/Ng0kEbMglO