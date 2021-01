AIIMS निदेशक बोले- देश के लिए आज बड़ा दिन, वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर चिंता करना बेकार

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। Coronavirus Vaccine: ड्रग्‍स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) द्वारा रविवार को सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड (Covishield) और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन (Covaxin) को इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के बाद से देशभर में खुशी की लहर है। हालांकि इस बीच कांग्रेस ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल देने पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक वैक्सीन अभी तीसरे फेज का ट्रायल पूरा नहीं किया है, ऐसे में इसका इस्तेमाल सुरक्षित नहीं है। वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे सवालों पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बड़ा बयान दिया है।

AIIMS निदेशक रणदीप गुलेरिया ने रविवार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए इंटरव्यू में कहा कि दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित हैं। रणदीप गुलेरिया ने कहा, 'देश के लिए आज का दिन बहुत खास है, ये नया साल शुरू करने का अच्छा तरीका है। दोनों वैक्सीन भारत में बनी हैं और एक वैक्सीन मेक इन इंडिया है। पहले जहां हमें कई उत्पादों के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता था, अब हमारे पास वैक्सीन हैं जो कि भारत में बन रही हैं।' गुलेरिया ने आगे कहा, एक वैक्सीन अध्ययन के कई चरणों से होकर गुजरती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये सुरक्षित है। कई स्तरों पर सुरक्षा को देखा जाता है इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर चिंता करनी चाहिए।

It's important to understand that when we consider any vaccine, safety is paramount & therefore vaccine goes through various stages to make sure it's safe,then only we come to human trials. All data is critically looked at by experts after which vaccine is approved:Director,AIIMS https://t.co/LroLBEbOIv