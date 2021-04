India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। यहां संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले लग रहा था कि स्थिति कंट्रोल में है लेकिन रेमडेसिवीर आदि की कमी देखने को मिल रही है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्‍ली में भी बेड्स तेजी से खत्‍म हो रहे हैं लेकिन इसकी कमी नहीं होने दी जाएगी और दो चार दिनों के अंदर बेड की संख्‍या और बढ़ा दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि राधा स्वामी सत्यंग ब्यास में 2500 बेड्स है और इतने ही और बेड्स की व्यवस्था की जा रही है।

केजरीवाल ने बताया कि बैंक्‍वेट हॉल्‍स को जोड़कर 2100 ऑक्‍सीजन बेड्स बनाए जा रहे हैं। इसी तरह दो चार दिनों में 6 हजार बेड्स और बढ़ाए जाएंगे। उन्‍होंने कहा कि दिल्‍ली में आईसीयू बेड की संख्‍या सीमित है। ऑक्‍सीजन और आईसीयू बेड की संख्‍या बढ़ाने के लिए हम जरूरी कदम उठा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्‍ली ही इकलौती ऐसी जगह थी जहां 24 घंटे के अंदर कोरोना रिपोर्ट आ जाता था लेकिन अब इसमें 2 से 3 दिन लग रहे हैं। कारण के बारे में बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि लैब द्वारा ज्‍यादा सैंपल एकत्र कर लिया जा रहा है।

Delhi has a limited number of ICU beds. Oxygen and ICU beds are decreasing very sharply. We are taking several steps to scale up beds capacity: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/piKUOXOGOn