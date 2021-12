साल के आखिरी दिन भारत ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, वैक्सीनेशन के मामले में 145 करोड़ का आंकड़ा पार

India

oi-Prashanth Rai

नई दिल्ली। एक तरफ जहां कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वहीं इससे निपटने के लिए वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से जारी है। शुक्रवार को कोरोना टीकाकरण को लेकर देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में 145 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके की खुराक दे दी गई है। केंद्रीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का कहना है कि भारत ने 145 करोड़ कोविड टीकाकरण का मील का पत्थर पार कर लिया है।

उन्होंने आगे कहा, "चुनौतीपूर्ण 2021 वर्ष में अपार धैर्य, दृढ़ संकल्प और संकल्प प्रदर्शित करने के लिए हमारे डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन वर्कस का आभार। बता दें कि इसी साल 16 जनवरी को देशभर में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था, जिसमें पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था। इसके बाद दो फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू हुआ था।

Ending the year on a great note by crossing the milestone of 145 crore #COVID19 vaccinations 💉

My gratitude to our doctors, scientists, healthcare & frontline workers for displaying immense grit, determination & resolve in the challenging 2021 year.#SabkoVaccineMuftVaccine pic.twitter.com/Tjc4j1GJqy