लगातार गिरती GDP का भाजपा क्यों मना रही है जश्न, कांग्रेस प्रवक्ता ने यूं कसा तंज

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली। सरकार की ओर से दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी किए गए हैं। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट गिरकर 4.5 प्रतिशत पर आ गई है। पिछली 26 तिमाहियों में यह भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे धीमी विकास दर है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि, लगातार गिरती GDP का भाजपा सरकार जश्न मना रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि, भारत की जीडीपी 4.5% तक गिर गई है। हम एक वर्चुअल फ्री-फॉल में हैं। यह 6 साल में सबसे कम जीडीपी तिमाही है। लेकिन लगातार गिरती GDP का भाजपा जश्न क्यों मना रही है। क्योंकि जीडीपी (गोडसे डिविज़िव पॉलिटिक्स) उन्हें डबल डिजिट ग्रोथ लेवल का सुझाव देती है। सभी परिप्रेक्ष्य में!

India’s GDP has collapsed to an abysmal 4.5%. We are in a virtual free-fall. This is the lowest GDP quarter in 6 years.

But why is the BJP celebrating?

Because their understanding of GDP ( Godse Divisive Politics) suggests double digit growth levels.

All in the perspective! pic.twitter.com/HsJuIPDDgV