पीएम मोदी को लेकर सुबोध कांत सहाय के बिगड़े बोले, कहा- 'जो हिटलर की राह चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा'

India

oi-Vinay Saxena

नई दिल्ली, 20 जून: राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना को जारी 'सत्याग्रह' में बोलते हुए कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दे डाला। उन्होंने कहा, 'जो हिटलर की राह चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा।' बता दें, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। झारखंड से आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में ये बयान दिया है।

'मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा'

अग्निपथ योजना को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा, ''मुझे तो लगता है हिटलर का सारा इतिहास इसने (पीएम मोदी) पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसी संस्था बनाई थी, जिसका नाम था खाकी, सेना के बीच उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा। याद रखो मोदी।''

'हम तो आज नहीं, हर जमाने में ये नारा लगाते हैं'

न्यूज एजेंसी एएनआई ने जब सुबोध कांत सहाय से इस बयान पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, ''नरेंद्र मोदी से पूछिएगा, वो भी ये नारा लगाए होंगे। ये नारा है कि 'जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा।' नरेंद्र मोदी कहां से आ गए, आप उनसे पूछिए कि क्या चाल चल रहे हैं वो। हम तो आज नहीं, हर जमाने में ये नारा लगाते हैं।''

#WATCH | Modi will die Hitler's death if he follows his path, says Congress leader Subodh Kant Sahay at party's 'Satyagrah' protest against ED questioning of Rahul Gandhi & Agnipath scheme in Delhi pic.twitter.com/fO8LfRShvK