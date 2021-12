न्यू ईयर से पहले छुट्टी पर विदेश गए राहुल गांधी, कांग्रेस ने दिया जवाब

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 30 दिसंबर: नए साल से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। ऐसे में आगामी चुनावी के मद्देनजर जहां सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार में पूरे दम के साथ जुटे हुए हैं। वहीं राहुल गांधी की विदेश यात्रा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। बीजेपी राहुल के विदेश जाने को लेकर निशाना साध रही है, जिसके बाद अब पार्टी ने इस पर अपना जवाब देते हुए बीजेपी पर बेवजह अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है।

दरअसल, एक तरफ जहां आने वाले साल की शुरुआत में पांच राज्यों में चुनावी दंगल होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के विदेश जाने से बीजेपी को बैठे बैठाए एक नया मुद्दा मिल गया, क्योंकि बीजेपी राहुल गांधी की राजनीति में गंभीरता को लेकर सवाल उठा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की विदेश यात्रा की खबरों पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपना बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी संक्षिप्त निजी दौरे पर हैं। बीजेपी और उनके मीडिया मित्रों को बेवजह अफवाह नहीं फैलानी चाहिए।

Rahul Gandhi is on a brief personal visit. BJP and its media friends should not spread rumors unnecessarily: Congress leader Randeep Surjewala to ANI on reports of Rahul Gandhi traveling abroad

