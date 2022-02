कांग्रेस और AAP एक-दूसरे की जीरॉक्स हैं, एक ने दिल्ली को लूटा तो दूसरे ने पंजाब- पीएम मोदी

India

पठानकोट, फरवरी 16। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पंजाब के पठानकोट में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये पीएम मोदी की दूसरी जनसभा थी। इस रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस के साथ-साथ आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं, क्योंकि एक ने पंजाब को लूटा है तो वहीं दूसरी ने दिल्ली को लूट लिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं, लेकिन फिर भी 'नूरा कुश्ती' खेल रहे हैं।

पीएम मोदी के भाषण की मुख्य बातें:-

- पीएम मोदी ने कहा कि पंजाबियत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि विपक्ष पंजाब को 'सियासत' (राजनीति) के चश्मे से देखता है। पीएम मोदी ने कहा कि जब कैप्टन साहब कांग्रेस में थे, तो वह उन्हें गलत दिशा में जाने से रोकते थे, लेकिन अब वो भी वहां नहीं हैं।

- पीएम मोदी ने कहा कि अगर एक कड़वी बात बताऊं तो बुरा तो नहीं लगेगा ना? आगे पीएम ने कहा कि जिस तरह देश के अलग-अलग राज्यों में जनता ने उनको सेवा का मौका दिया, पंजाब ने इस तरह उनको मौका नहीं दिया है।

- पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य है कि पंजाब को नया और खुशहाल पंजाब बनाया जाए। हम संतों की वाणी पर चल कर ही नया पंजाब बनाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने संत रविदास जी का एक दोहा पढ़ा और कहा कि हमारी सरकार भी उनके विचारों पर काम कर रही है।

- पीएम मोदी ने कहा कि जहां-जहां बीजेपी की सरकार आई है, वहां-वहां कांग्रेस का सफाया हो गया है। हमारी सरकार में किसी का तुष्टिकरण नहीं हुआ है, हमने तुष्टिकरण को विदाई दी है और पंजाब को भी यही देने वाले हैं।

- पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हमारी सरकार गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी हम राशन मुहैया करा रहे हैं। हमने सभी प्रयास किए और सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे। पीएम मोदी ने कहा कि पंजाब के लाखों गरीबों को 2 साल से राशन मुहैया कराया जा रहा है।

