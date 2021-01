महाराष्ट्र में कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, बालासाहेब थोराट ने की अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष के परिवर्तन की खबरें मीडिया में आने लगीं। इन खबरों पर अब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोराट का बयान सामने आया है। बालासाहेब थोराट ने कहा कि अगर पार्टी के पास कोई विकल्प है तो वह राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। बता दें कि बालासाहेब थोराट ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलकर अपना पद त्याग करने की पेशकश की।

गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी में जल्दी ही कई राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन और संगठनों में फेरबदल की चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में पार्टी के कई आलाकमान नेताओं ने अपने इस्तीफे सौंपने शुरू कर दिए हैं। इन चर्चाओ के बीच अब महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने भी पद छोड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को उन्होंने कहा, 'मेरी दिल्ली यात्रा और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के परिवर्तन का कोई संबंध नहीं है। मैं कई पोस्ट रखता हूं, इसलिए इस बारे में बातचीत हो सकती है। मैंने पार्टी को बताया है कि अगर उनके पास कोई है जो पार्टी के लिए काम कर सकता है, तो मैं राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं।'

There's no connection b/w my Delhi visit & change of Maharashtra Congress Pres. I hold many posts, so there may be talks about it. I've told to party that if they've someone who can work for the party, I'm ready to resign as State Congress pres: Maharashtra Min Balasaheb Thorat pic.twitter.com/NKapaETbe5