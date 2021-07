India

नई दिल्‍ली, 1 जुलाई। दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए केजरीवाल सरकार एक खास योजना शुरू करने जा रही है। गुरुवार को दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस संबंध में अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की वजह से 67 बच्चे अनाथ हुए हैं। कोरोना की वजह से 651 बच्चों की मां और 1311 बच्चों के पिता का निधन हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार एक योजना शुरू करेगी। दिल्ली छोड़ चुके लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं।

राजेंद्र गौतम ने आगे कहा कि माता या पिता में ऐसे किसी एक खोने वाले बच्चों को पचास हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 2,500 रुपए की राशि के साथ एक लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कल बुधवार को ही इस संबंध में अहम सुनवाई की थी।

