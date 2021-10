Coal crisis: दिवाली से पहले देश पर क्यों छाया है बिजली संकट ? पूरा मामला समझिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली,11 अक्टूबर: देश की कई बिजली कंपनियों के सामने कोयले के स्टॉक का संकट खड़ा हो गया है। इसकी वजह से देश के कई राज्यों में बिजली संकट की स्थिति पैदा होने की बात कही जा रही है। हालांकि, इस मसले पर कुछ राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के दावे में काफी अंतर है। सवाल है कि अगले महीने की शुरुआत में है दिवाली का त्योहार आ रहा है। ऐसे में एक चिंता यह है कि कहीं इस साल दिवाली अंधेरे में ही तो नहीं गुजरेगी। आइए जानते हैं कि दरअसल, यह संकट वाकई में कितना बड़ा है ? यह स्थिति पैदा क्यों हुई है ? क्या वाकई हालात बेकाबू होते जा रहे हैं ? या फिर जितनी चिंता जताई जा रही है, दरअसल स्थिति उतनी भी गंभीर नहीं है ?

The reason for the power crisis in India is the unexpected boom in the economy and the decline in coal production due to Covid