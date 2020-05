सीएम केजरीवाल बोले- घर पर ही ठीक हो सकते हैं कोरोना के 80% मरीज, जारी की गाइडलाइन

India

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में महामारी कोरोना वायरस के 80 प्रतिशत से अधिक सकारात्मक मामलों में कोविड-19 के हल्के या कोई लक्षण नहीं दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा, ऐसे रोगियों के लिए होम क्वारंटाइन की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने ट्विटर पर होम क्वारंटाइन के महत्व पर जोर दिया है।

दिल्ली सरकार द्वारा होम आईसोलेशन के लिए एक दिशा-निर्देश जारी किया गया है जिसको सीएम केजरीवाल ने दूसरे लोगों के साथ भी साझा करने की अपील की है। शुक्रवार को दिल्ली के सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना के 80% से अधिक रोगियों में या तो कोई लक्षण नहीं है या बहुत हल्के लक्षण हैं। ऐसे मरीज अपने घर के आराम में ठीक हो सकते हैं। आज के न्यूज पेपरों में हमने अंदर के पन्नों पर होम आईसोलेशन को लेकर एक गाइडलाइन प्रकाशित करवाया है।

Over 80% of Corona patients have either no symptoms or very mild symptoms. Such patients can recover in the comfort of their home

In the centre pages of today's newspapers, we have published detailed guidelines on #HomeIsolation. Pl keep these pages safely and share with others. pic.twitter.com/M4b3M4ybxo