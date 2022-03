सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने अरविंद केजरीवाल को दी नसीहत, कहा- हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़कना शोभा नहीं देता

India

oi-Prashanth Rai

नई दिल्ली। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सत्र के दौरान दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल के दिये गए बयान को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल को कश्मीरी पंडितों को लेकर लगातार मजाक करना बंद करना चाहिए। बता दें कि कुछ दिन पूर्व सीएम केजरीवाल ने सत्र के दौरान कहा था कि भाजपा के नेता लगातार फिल्म द कश्मीर फाइल्स के प्रचार कर रहे हैं और फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म को यू-ट्यूब पर शेयर कर दें तो हर कोई मुफ्त में इस फिल्म को देख सकता है।

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर कहा कि यदि आप #KashmirFiles को टैक्स-फ्री नहीं बनाना चाहते हैं, तो न करें। लेकिन कश्मीरी पंडितों के इस लगातार मजाक को बंद करें। उनकी पीड़ा धर्मनिरपेक्षतावादियों के ऐसे कृपालु रवैये और तुष्टिकरण की राजनीति का परिणाम है। हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए विधानसभा का इस्तेमाल करना मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता।

If you don't want to make #KashmirFiles tax-free,don't.But stop this constant mocking of Kashmiri Pandits.Their sufferings are a result of such condescending attitude & appeasement politics of secularists.

It doesn't behove a CM to use the Assembly to rub salt in wound of Hindus. pic.twitter.com/YT2H6PQdEB