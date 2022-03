Climate Change:पूरा भारत असुरक्षित, इन इलाकों को ज्यादा खतरा, IPCC रिपोर्ट में क्या है जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 1 मार्च: उत्सर्जन को कम करने के वादे पर सख्ती से काम करने का समय बीतता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर बने एक पैनल ने जो अपनी ताजा रिपोर्ट दी है, उससे पूरे भारत के लिए एक भयावह तस्वीर दिखाई पड़ रही है। खासकर बड़े शहरी इलाकों से लेकर हिमलायी क्षेत्रों को बहुत ज्यादा जोखिम का अनुमान है। जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले कुछ ही वर्षों में असामान्य गर्मी देखने को मिल सकती है और असामान्य रूप से भारी बारिश की परिस्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। उत्तराखंड जैसे इलाकों में चमोली जैसी त्रासदी बढ़ सकती है। इसकी वजह से ना सिर्फ करोड़ों की आबादी के सामने संकट के हालात बनने वाले हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था भी चौपट हो सकती है।

English summary

According to the IPCC report on climate change, the whole country is at risk. Especially the coastal areas, big cities and the Himalayan region