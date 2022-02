हैदराबाद: छोटे बच्चे ने पीएम मोदी से किया दंडवत प्रणाम, वीडियो वायरल

India

हैदराबाद, 5 फरवरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शमशाबाद में 216 फीट ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी' का अनावरण किया। साथ ही जनता से मुलाकात की। अनावरण कार्यक्रम के दौरान ही उनसे एक बच्चा आशीर्वाद लेने पहुंचा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही सभी दक्षिण भारत की संस्कृति की सराहना भी कर रहे हैं।

दरअसल पीएम मोदी ने प्रतिमा का अनावरण करने के बाद परिसर का दौरा किया। इस दौरान एक बच्चा उनके पास आया और उसने जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया। इस पर पीएम ने भी उसकी पीठ थपथपाते हुए आशीर्वाद दिया। सोशल मीडिया पर चार सेकेंड का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसको देखकर लोग बच्चे के संस्कार की सराहना कर रहे हैं।

