Chhath 2021: 10 नवंबर को सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्घ्य, जानिए अपने शहर में सूर्योदय-सूर्यास्त का समय

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 09 नवंबर। लोकआस्था के पर्व छठ की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। आज व्रत का दूसरा दिन है, जिसे कि 'खरना' कहा जाता है। छठ चार दिन का त्योहार होता है। खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। 10 नवंबर की शाम को डूबते सूरज भगवान को पहला अर्ध्य दिया जाएगा और अगला अर्ध्य 11 नवंबर को उषाकाल में दिया जाएगा। आपको बता दें कि "छठी मैया" शक्ति और सहायता प्रदान करने वाली देवी हैं। उन्हें "त्योहार की देवी" के रूप में पूजा जाता है।

आइए जानते हैं 10 -11 नवंबर को सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

Chhath Puja 2021 : The Sun is offered arghya in the evening of the first day ( 10th Novemeber) and in the morning of the second day ( 11th Nov). here is Sunrise & Sunset Time in Your city.