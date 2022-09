क्या चीता दहाड़ता है ? राजनीतिक दलों के बीच जमकर हो रही म्याऊं-म्याऊं

India

नई दिल्ली, 18 सितंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन के मौके पर नामीबिया से 8 चीते भारत पहुंचने पर करीब 70 साल से उनकी गुर्राहट से अनसुनी देश की धरती में एक नई रौनक जरूर लौटी है, लेकिन इस बड़ी बिल्ली की आवाज को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच में एक अलग मिमियाहट देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं कि चीते की आवाज को लेकर क्या राजनीति हो रही है और इस जंगली जीव के आवाज की वास्तविकता क्या है और इसके वैज्ञानिक कारण क्या हैं ?

Cheetahs do not roar, but purr like a cat. SP leader Akhilesh Yadav has become troll by writing wrong caption in the video of Big Cat