कोरोना से मौत पर ₹50000 का दिया जाएगा मुआवजा- सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 22 सितबर: देश में लंबे समय से कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजा देने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद अब बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि देश में कोरोना से हुई मौतों पर 50 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। यानी अब कोरोना से मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार के लोगों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। केंद्र सरकार ने इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दी।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविड से मरने वालों के परिवारों को राज्य सरकारों से 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। गौरतलब है कि मुआवजे का भुगतान न केवल पहले से हुई मौतों के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी किया जाएगा। सरकार ने कहा कि धन का भुगतान राज्य सरकारों की ओर से किया जाएगा, उनके संबंधित आपदा प्रतिक्रिया कोष से प्राप्त किया जाएगा और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या जिला प्रशासन के जरिए बांटा जाएगा।

After the order of the Supreme Court, National Disaster Management Authority (NDMA) issues guidelines on ex-gratia for COVID-19 deaths and recommended that Rs 50,000 to be paid to the kin of those who died of COVID-19 out of state disaster relief funds pic.twitter.com/spcIbVjPVp