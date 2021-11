कृषि कानूनों की वापसी पर कैप्टन अमरिंदर सिंह खुश, ट्वीट कर पीएम मोदी के लिए कही ये बात

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, 19 नवंबर। पिछले एक साल से जिन कृषि कानूनों को लेकर देश के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा था उन कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लेने का ऐलान किया है। प्रकाश पर्व के मौके पर की गई इस घोषणा का अभी तक लगभग सभी विपक्षी दलों ने तहे दिल से स्वागत किया है। इस बीच हाल ही में अपनी नई पार्टी का ऐलान करने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पीएम का उनकी घोषणा के लिए धन्यवाद किया है।

अमरिंदर सिंह ने क्या कहा ट्वीट में?

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम की घोषणा के बाद एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, "अच्छी खबर! गुरुनानक जयंती के पावन अवसर पर हर पंजाबी की मांगों को मानने और 3 काले कानूनों को वापिस लेने वाले पीएम का फैसला सराहनीय है। इसके लिए उनका धन्यवाद। मुझे यकीन है कि केंद्र सरकार किसानों के विकास के लिए काम करना जारी रखेगी।" कैप्टन ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी और अमित शाह को टैग भी किया है।

Great news! Thankful to PM @narendramodi ji for acceding to the demands of every punjabi & repealing the 3 black laws on the pious occasion of #GuruNanakJayanti. I am sure the central govt will continue to work in tandem for the development of Kisani! #NoFarmers_NoFood @AmitShah