येदियुरप्पा और मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस सिर्फ साजिश कर रही है: कर्नाटक बीजेपी प्रभारी

बेंगलुरु। कर्नाटक में येदियुरप्पा के नेतृत्‍व परिवर्तन की अटकलों के बीच राज्‍य के बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह का बयान आया है। अरुण सिंह ने कहा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के नेता एकजुट हैं, भले ही विचारों में मतभेद हो। सिंह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ साजिश रचने में लगी है। उन्‍होंने कहा कि "कभी-कभी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच विचारों में अंतर हो सकता है। लेकिन वे एकजुट हैं। मैं वहां जाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा। सीएम, मंत्री और पार्टी एक साथ अच्छा काम कर रहे हैं। यह कांग्रेस है जो जासूसी और साजिश में व्यस्त है।

बेंगलुरु पहुंचने से पहले अरुण सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नेतृत्व में बदलाव की बातचीत को 'अफवाह' बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "यह एक अफवाह है। इस तरह की अफवाहें नहीं फैलाई जानी चाहिए। पार्टी के वर्तमान राज्य प्रमुख के तहत, संगठन का काम अच्छा चल रहा है। हम जमीन पर अच्छा काम कर रहे हैं। कोई बदलाव नहीं है, यह एक कल्पना है।"

