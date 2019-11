कौन बनेगा करोड़पति: बिग बी ने शिवाजी से जुड़ा कौन का सवाल पूछ लिया, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है #BoycottKBC

India

oi-Shilpa Thakur

मुंबई। कौन बनेगा कोड़पति में पूछा गया एक सवाल अब विवाद बन गया है। जिसके चलते ट्विटर पर #Boycott_KBC_SonyTv ट्रेंड कर रहा है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि सवाल के जवाब में डी ऑप्शन में मराठा सम्राट शिवाजी को केवल शिवाजी लिखा गया है। जबकि ऑप्शन ए, बी और सी में नामों (महाराणा प्रताप, महाराजा रंजीत सिंह और राणा सांघा) को टाइटल के साथ लिखा गया है।

लोगों का कहना है कि इस सवाल के ऑप्शन में शिवाजी का अपमान किया गया है। जबकि सवाल में औरंगजेब के नाम के आगे मुगल सम्राट लिखा गया है। दरअसल बिग बी ने जो सवाल पूछा, वह है- 'इनमें से कौन से शासक मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे?' इसके ऑप्शन हैं- 'महाराणा प्रताप, राणा सांघा, महाराजा रणजीत सिंह और शिवाजी।' लोगों का कहना है कि इसमें शिवाजी के नाम को ठीक से नहीं लिखा गया है।

एक यूजर ने लिखा है, 'यह सोनी टीवी के लिए शर्म की बात है। वह जानबूझकर राष्ट्रवाद को परेशान करने का काम करता है।' एक अन्य यूजर ने लिखा है, 'यह दर्दनाक है .... और शर्मनाक भी। छत्रपति शिवाजी ने बहुत कुछ किया है और हम उनके काम का सम्मान भी करते हैं, आने वाली पीढ़ी इससे क्या सीखेगी?' एक यूजर लिखता है, 'निर्दोश लोगों की हत्या करने वाले औरंगजेब को मुगल सम्राट और लोगों की रक्षा करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को केवल शिवाजी।'

देखिए लोगों का इसपर और क्या कहना है-

#Boycott_KBC_SonyTv Doing such is nothing but supporting wrong and disrespecting right for which we have to pay. So wake up just for money and entertainment dont forget what is right and what is worng. Open ur eyes dont act blind. pic.twitter.com/plAWvabbSQ

#Boycott_KBC_SonyTv The Father Of Indian Navy..The Great Leader ..and The Hindu Dharm Rakshak ...Our Pride...Our every single hindu is safe because of The Great Chatrapati Shivaji Maharaj..is called in single word..how dissrespectful is that @SonyTV 😡😡😡😡😡😡🚩 pic.twitter.com/9eS02kClhI

#Boycott_KBC_SonyTv my respect for the show & the anchor has taken a huge dip when i see that the respectable #ChatrapatiShivajiMaharaj is denigrated by being called by first name only & the worst of all Mughal rules aurangzeb being ennobled with such respect @VikasSaraswat pic.twitter.com/9UGJKaz1Tv

One of the main objectives of Aurangzeb’s policy was to demolish Hindu temples ! And many brutal objectives so far.........

How KBC can call him "Samrat"🤔😡

And our Chhatrapati Shivaji Maharaj as only "Shivaji" !!!#Boycott_KBC_SonyTv pic.twitter.com/yBTk5qMMjL