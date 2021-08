सीमा विवाद: तनाव कम करने के लिए असम-मिजोरम के बीच इन मुद्दों पर बनी सहमति

India

oi-Akarsh Shukla

दिसपुर, 5 अगस्त। भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य असम और मिजोरम के बीच दशकों से जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया है। गुरुवार को असम और मिजोरम ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि दोनों राज्य सरकारें अंतर-राज्यीय सीमा के आस-पास व्याप्त तनाव को दूर करने और चर्चा के माध्यम से विवादों के स्थायी समाधान खोजने के लिए गृह मंत्रालय और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं।

गौरतलब है कि मिजोरम और असम से बीच बॉर्डर को लेकर विवाद काफी पुराना है। बीते सप्ताह दोनों राज्यों की पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद अब इस विवाद के खात्मे के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच असम और नागालैंड बॉर्डर की लड़ाई खत्म होने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि मिजोरम के साथ भी सीमा विवाद को सुलझा लिया जाएगा। हालांकि हालात अभी तनावपूर्व हैं, इस मामले में अब गृह मंत्रालय ने मध्यस्थता करने का फैसला किया है।

Assam and Mizoram issue a joint statement, say that both the state governments agree to take forward the initiatives taken by MHA and their CMs to remove tensions prevailing around the inter-state border and to find lasting solutions to disputes through discussions pic.twitter.com/STkiurM9uf