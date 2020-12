पश्चिम बंगाल: आसनसोल में बीजेपी की बाइक रैली पर हमला, दो कार्यकर्ताओं को लगी गोली

India

oi-Kapil Tiwari

कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प की घटनाएं लगातार जारी है। शनिवार को बर्धमान जिले के आसनसोल में बीजेपी की बाइक रैली पर हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर क्रूड बम फेंके गए। इस हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

टीएमसी के गुंडों ने किया हमला- बीजेपी

बीजेपी ने इस हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी के एक स्थानीय नेता लखन घोरुई ने बताया कि टीएमसी के 5-7 गुंडों ने उनकी रैली पर क्रूड बॉम्ब से हमला किया है, हम सभी अस्पताल जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पुलिस पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद पुलिस ने भी हमारी सुरक्षा या फिर हमलावरों को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

"TMC goons fired & hurled bombs injuring 5-7 people. We're on our way to the hospital now. Despite asking police for help no steps have been taken," says local BJP leader Lakhan Ghorui pic.twitter.com/Pm37C295DF

टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को किया खारिज

बीजेपी के इस आरोप के जवाब में टीएमसी नेता बिधान उपाध्याय का कहना है कि इस रैली में खुद बीजेपी के लोग बम लेकर जा रहे थे, जब इन्होंने हमारे लोगों को देखा तो रैली की आड़ में हम पर हमला कर दिया। हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं।

BJP had a rally in which people were carrying bombs. Some of our people were in the vicinity & carrying out a local govt scheme drive. Meanwhile, the BJP workers attacked us under the guise of the rally. We condemn this: Bidhan Upadhyay, TMC https://t.co/uZLmiZNyyj pic.twitter.com/DqePl2czRp