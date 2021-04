मुंबई से दिल्ली ऑक्सीजन भेजने पर सुष्मिता का जवाब, कहा- आप भी मदद कर सकते हैं तो करें

India

oi-Love Gaur

मुंबई, अप्रैल 24: देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक कोरोना की दूसरी लहर ने सबकुछ तबाह करके रख दिया है। स्थिति यह है अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है और ऑक्सीजन का टोटा बना हुआ है। कई छोटे से लेकर बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में मदद के लिए आगे आईं बॉलीवुड एक्‍ट्रेस सुष्मिता सेन ट्विटर पर ट्रोल हो गईं। दिल्ली के अस्‍पतालों में ऑक्‍सीजन की किल्लत को देखते हुए सुष्मिता ने कुछ सिलेंडर के इंतजाम करने की बात कही थी।

दरअसल, दिल्‍ली के शांति मुकंद हॉस्पिटल के सीईओ सुनील सागर ऑक्सीजन की भारी कमी के बारे में बताते हुए रोने लग गए थे। उन्‍होंने अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की जानकारी देते हुए कहा था कि उनके पास कुछ ही देर की ऑक्सीजन बची है। अस्पताल के सीईओ के इस वीडियो को ट्वीट करते हुए सुष्मिता सेन ने लिखा यह दिल तोड़ने वाला है। हर जगह ऑक्सीजन का संकट है। मैंने इस अस्पताल के लिए कुछ ऑक्सीजन सिलेंडरों को अरेंज करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन दिल्ली से मुंबई तक इसे पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं है। प्लीज कोई रास्ता बताएं!

This is deeply heart breaking...oxygen crisis is everywhere. I have managed to organise a few oxygen cylinders for this hospital but have no way to transport it to Delhi from Mumbai...please help me find a way🙏 https://t.co/p8RWuVQMrO