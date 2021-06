KRK ने बॉलीवुड वालों को दी धमकी, मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि मैं उनकी...

India

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 5 जून। बॉलीवुड में हमेशा सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाले अभिनेता और आलोचक कमाल आर खान जो केआरके के नाम से मशहूर है उन्‍होंने शनिवार को बॉलीवुड के लोगों को नई धमकी दे डाली है। सलमान खान की फिल्‍म राधे के निगेटिव रिव्‍यू के बाद चर्चा में आए एक्‍टर कमाल आर खान ने अब आरोप लगाया है कि 'बॉलीवुड के लोग' उन्हें परेशान कर रहे हैं और कानूनी मामले का सामना करने से बचने के लिए वह 'हमेशा के लिए भारत छोड़ सकते हैं'। ट्विटर पर उन्होंने यह पोस्‍ट साझा करते हुए चेतावनी भी जारी की कि उन्हें 'बहुत ज्यादा' पुश नहीं करें क्योंकि उनके पास 'कई वीडियो और रहस्य' हैं।

I was very near to stop reviewing films but again I have gone too far. And I think, I have gone far forever because I don’t have age to struggle more. The way Bollywood people are harassing me, I might leave India forever like MF Hussain. So that I don’t need to face any case.