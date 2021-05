कोरोना मरीजों में 'रक्त का थक्का जमना' बन रहा मुसीबत, बढ़ रहे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले

India

नई दिल्ली, 8 मई। बीते 1 साल में देश के हर कोने से कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों ने इसकी वजह से शरीर में कई अन्य परेशानियों की भी बात कही है। इनमें से एक परेशानी जो बीते कुछ महीनों में सामने आई है वह है कोरोना के मरीजों में खून का थक्का जमना जिसे थ्रोम्बोसिस भी कहा जाता है।

विशेषज्ञों ने कहा है कि जिन लोगों में कोरोना के मध्यम और गंभीर लक्षण थे उनमें से कुछ मरीजों की रक्त वाहिकाओं में खून का थक्का जमने के मामले सामने आए हैं। अगर ऐसे मरीजों का समय रहते इलाज न किया जाए तो उन्हें हार्ट अटैक, कई अंगों को नुकसान जैसी घातक परेशानी हो सकती है।

5 मई को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के एंजियोग्राफी सर्जन डॉ. अंबरीश सात्विक ने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की थी जो वायरल हो गई। यह तस्वीर कोरोना से पीड़ित एक रोगी के अंग की धमनी में बने खून के थक्के की थी।

